В Республиканской спартакиаде работников здравоохранения победила Могилевская область

Напомним, восемь команд из всех регионов республики, а это около четырехсот работников отрасли здравоохранения, на протяжении трех дней состязались в 10 спортивных дисциплинах: легкой атлетике, бильярдном спорте, волейболе (мужском, женском), дартсе, мини-футболе. Мероприятие проходит каждые два года и основная его цель – популяризация здорового образа жизни. На церемонии закрытияотметил:Председатель БПРЗ выразил признательность принимающей стороне – Пинскому горисполкому и Полесскому государственному университету, а также специалистам Республиканского комитета отраслевого профсоюза за высокую организацию мероприятия. Болельщикам – за их активную поддержку.Фото предоставлено Полесский государственный университет