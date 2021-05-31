Вчера, 30 мая, в Пинске подвели итоги 13-й Республиканской спартакиады работников здравоохранения. Первое место заняла Могилевская область. Второе – у Витебской и третье – у Гомельской областей. Победители награждены денежными премиями.
Напомним, восемь команд из всех регионов республики, а это около четырехсот работников отрасли здравоохранения, на протяжении трех дней состязались в 10 спортивных дисциплинах: легкой атлетике, бильярдном спорте, волейболе (мужском, женском), дартсе, мини-футболе. Мероприятие проходит каждые два года и основная его цель – популяризация здорового образа жизни. На церемонии закрытия председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило отметил:
– В непростых условиях пандемии спортсмены, представляющие учреждения здравоохранения, продемонстрировали свои лучшие результаты. Впереди межотраслевая спартакиада ФПБ, в которой команда БПРЗ обязательно примет участие, а значит нужно активно тренироваться, чтобы достойно выступить.
Председатель БПРЗ выразил признательность принимающей стороне – Пинскому горисполкому и Полесскому государственному университету, а также специалистам Республиканского комитета отраслевого профсоюза за высокую организацию мероприятия. Болельщикам – за их активную поддержку.
Фото предоставлено Полесский государственный университет
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В Республиканской спартакиаде работников здравоохранения победила Могилевская область
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