В региональных предкастингах Х-Factor примут участие более трех тысяч человек

Белтелерадиокомпания продолжает искать таланты для популярного вокального шоу Х-Factor. Всего продюсерской группе проекта на региональных предкастингах предстоит прослушать более трех тысяч претендентов — именно столько заявок поступило на электронный адрес и в соцсети медиахолдинга, пишет БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
— Первая встреча состоялась в Гродно. В минувшие выходные вокальную эстафету принимал Могилев. За два дня свои певческие способности в малом зале Дворца культуры области продемонстрировали более 200 человек. Их прослушала креативная группа — исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, заместитель директора телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, продюсер и телеведущая Ксения Фомич-Дюкова, а также певица и финалистка национального отбора на "Евровидение-2020" КейСи, — сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Примечательно, что в Могилеве многие участники исполняли песни собственного сочинения. Возраст претендентов — от 16 до 75 лет. Разнообразны и профессии: пели инженеры, администраторы автомоек, менеджеры и профессиональные музыканты. Члены продюсерской группы не только внимательно слушали вокал и оценивали харизму, но и задавали вопросы о хобби, работе, семье, ведь команде Х-Factor важна и интересна личная история человека.
— После всплеска эмоций на сцене участников ожидал откровенный и спокойный разговор с редактором. В зоне интервью журналисты пытались узнать подробности их жизни. Это обязательный финальный пункт в прохождении предкастинга. Далее остается ждать списка с именами тех, кто продолжит борьбу уже в телевизионном кастинге проекта Х-Factor, — отметили в Белтелерадиокомпании. — Следующий в маршруте региональных кастингов — Гомель. Уже 26 и 27 марта на сцене областного общественно-культурного центра команда проекта встретится с каждым, кто желает покорить вершины нового белорусского шоу.
В Гомеле в составе группы X-Factor будут работать генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, руководитель программы "Добрай ранiцы, Беларусь!" Елена Воляк, телеведущая и актриса Светлана Боровская, а также композитор и певица Нина Богданова.
По условиям проекта претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.
После Гомеля организаторы посетят Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске состоятся в мае.
Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и вплоть до окончания минских кастингов отправить по Viber на номер (+375-29) 105-91-02 или через Instagram и ВКонтакте. В Белтелерадиокомпании обратили внимание, что участники, зарегистрировавшиеся online, в преддверии предкастинга получают СМС-оповещение с указанием времени прихода на прослушивание. Подробная информация — в официальных аккаунтах X-Factor в социальных сетях.
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В региональных предкастингах Х-Factor примут участие более трех тысяч человек
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