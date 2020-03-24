В региональных предкастингах Х-Factor примут участие более трех тысяч человек

Фото: архив

БЕЛТА

, — сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.Примечательно, что в Могилеве многие участники исполняли песни собственного сочинения. Возраст претендентов — от 16 до 75 лет. Разнообразны и профессии: пели инженеры, администраторы автомоек, менеджеры и профессиональные музыканты. Члены продюсерской группы не только внимательно слушали вокал и оценивали харизму, но и задавали вопросы о хобби, работе, семье, ведь команде Х-Factor важна и интересна личная история человека., — отметили в Белтелерадиокомпании. —В Гомеле в составе группы X-Factor будут работать генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, руководитель программы "Добрай ранiцы, Беларусь!" Елена Воляк, телеведущая и актриса Светлана Боровская, а также композитор и певица Нина Богданова.По условиям проекта претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.После Гомеля организаторы посетят Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске состоятся в мае.Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и вплоть до окончания минских кастингов отправить по Viber на номер (+375-29) 105-91-02 или через Instagram и ВКонтакте. В Белтелерадиокомпании обратили внимание, что участники, зарегистрировавшиеся online, в преддверии предкастинга получают СМС-оповещение с указанием времени прихода на прослушивание. Подробная информация — в официальных аккаунтах X-Factor в социальных сетях.