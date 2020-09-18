В Реестр евразийской промышленной продукции включено около 600 наименований продукции белорусских производителей. Среди предприятий в списке – Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, МАЗ, "Амкодор", "Камволь" и др. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Фото: архив БЕЛТА
– Ряд заявок еще находится на рассмотрении, – отметили в МАРТ.
Напомним, с весны многие белорусские предприятия не могли участвовать в госзакупках на территории России. Причина в том, что с конца апреля, решили соседи, в процедурах могут участвовать только организации из реестра Минпромторга или Евразийского реестра, пока нет общих правил на рынке Евразийского экономического союза. Чтобы снять барьер, попасть в последний реестр стали стремиться и наши производители.
Тем временем на недавнем заседании Евразийской экономической комиссии озвучили, что в декабре страны – участницы ЕАЭС на Евразийском межправсовете планируют утвердить правила подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок и правила ведения Реестра евразийской промышленной продукции.
К слову, по данным ЕЭК, общий объем госзакупок в ЕАЭС составляет 152 млрд долларов, при этом 126,6 млрд долларов приходится на Россию. Это обусловливает привлекательность соседнего рынка госзакупок для поставщиков из стран пятерки.
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В Реестр евразийской промышленной продукции включено около 600 наименований продукции белорусских производителей
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