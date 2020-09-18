В Реестр евразийской промышленной продукции включено около 600 наименований продукции белорусских производителей

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БЕЛТА

, – отметили в МАРТ.Напомним, с весны многие белорусские предприятия не могли участвовать в госзакупках на территории России. Причина в том, что с конца апреля, решили соседи, в процедурах могут участвовать только организации из реестра Минпромторга или Евразийского реестра, пока нет общих правил на рынке Евразийского экономического союза. Чтобы снять барьер, попасть в последний реестр стали стремиться и наши производители.Тем временем на недавнем заседании Евразийской экономической комиссии озвучили, что в декабре страны – участницы ЕАЭС на Евразийском межправсовете планируют утвердить правила подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок и правила ведения Реестра евразийской промышленной продукции.К слову, по данным ЕЭК, общий объем госзакупок в ЕАЭС составляет 152 млрд долларов, при этом 126,6 млрд долларов приходится на Россию. Это обусловливает привлекательность соседнего рынка госзакупок для поставщиков из стран пятерки.