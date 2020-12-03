В Речицком районе водитель незаконно перевозил около 1000 литров дизеля – возбуждено уголовное дело

В грузовом отсеке автомобиля находились металлические бочки по 200 литров с дизельным топливом. Всего его оказалось около 1000 литров. Мужчина сказал, что приобрел горючее для личных нужд, но вот документов предъявить не смог, так как их не было., – сообщают в УВД Гомельского облисполкома.Фото: УВД Гомельского облисполкома