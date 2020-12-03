Микроавтобус Mercedes Benz привлек внимание инспекторов ДПС, контролировавших в ночное время безопасность движения на трассе граница РФ – Гомель – Кобрин.
В грузовом отсеке автомобиля находились металлические бочки по 200 литров с дизельным топливом. Всего его оказалось около 1000 литров. Мужчина сказал, что приобрел горючее для личных нужд, но вот документов предъявить не смог, так как их не было.
– Транспортное средство вместе с водителем доставили в Речицкое РОВД для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье за присвоение либо растрату имущества, – сообщают в УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Речицком районе водитель незаконно перевозил около 1000 литров дизеля – возбуждено уголовное дело
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