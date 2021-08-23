Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Речицком районе столкнулись три легковушки – пострадали женщина и семилетний мальчик

В Речицком районе столкнулись три легковушки – пострадали женщина и семилетний мальчик

ДТП произошло на пересечении автодорог Р33 Речица Хойники и Н-4164 Леваши Короватичи через Андреевку.

48-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter, шедшим по главной в направлении Гомеля. Им управлял 34-летний водитель. Затем транспортное средство столкнулось с двигавшимся навстречу автомобилем Audi A6. В ДТП пострадали 59-летняя пассажирка Volkswagen Crafter и ехавший там же семилетний мальчик. Их обоих госпитализировали с травмами, рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома.




Идет расследование произошедшего.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы