В Речицком районе столкнулись три легковушки – пострадали женщина и семилетний мальчик

ДТП произошло на пересечении автодорог Р33 Речица – Хойники и Н-4164 Леваши – Короватичи через Андреевку.

– 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter, шедшим по главной в направлении Гомеля. Им управлял 34-летний водитель. Затем транспортное средство столкнулось с двигавшимся навстречу автомобилем Audi A6. В ДТП пострадали 59-летняя пассажирка Volkswagen Crafter и ехавший там же семилетний мальчик. Их обоих госпитализировали с травмами, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома.













Идет расследование произошедшего.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

