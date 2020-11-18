В Речицком районе спасатели нашли в лесу заблудившуюся сельчанку

На фото квадроциклы, задействованные в поиске. На Гомельщине выпал снег.

В связи с ухудшением погодных условий и трудностями в поисках были привлечены спасатели ПАСО областного управления МЧС., – рассказалаЖенщину доставили домой.Фото: МЧС