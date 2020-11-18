62-летняя жительница деревни Заря Свободы ушла утром в лес по грибы. Ближе к пяти часам вечера местные спасатели получили сообщение, что женщина заблудилась. Были организованы поиски пропавшей силами спасателей районной милиции и работников лесохозяйственного предприятия.
На фото квадроциклы, задействованные в поиске. На Гомельщине выпал снег.
В связи с ухудшением погодных условий и трудностями в поисках были привлечены спасатели ПАСО областного управления МЧС.
– В 21:15 представителями именно этого подразделения в лесном массиве была найдена потерявшаяся женщина. Медицинская помощь ей не потребовалась, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Женщину доставили домой.
Фото: МЧС
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В Речицком районе спасатели нашли в лесу заблудившуюся сельчанку
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