В Речицком районе пьяный бесправник врезался в легковушку, есть пострадавший

49-летний гомельчанин, ехавший со стороны Речицы в направлении Гомеля на минивэне Volkswagen, сбил лося. Животное погибло. Водитель, как и требуют правила, выставил знак аварийной остановки, включил световую сигнализацию и стал дожидаться сотрудников ГАИ. Примерно через полтора часа на трассе оказался ВАЗ 21063 под управлением 33-летнего водителя. Он не среагировал на обозначенные сигналы и врезался в минивэн., – рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Обстоятельства инцидента уточняются.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома