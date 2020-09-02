Первое, а затем последовавшее за ним второе ДТП произошли на 86-м километре автодороги М10 граница РФ – Гомель – Кобрин поздно вечером.
49-летний гомельчанин, ехавший со стороны Речицы в направлении Гомеля на минивэне Volkswagen, сбил лося. Животное погибло. Водитель, как и требуют правила, выставил знак аварийной остановки, включил световую сигнализацию и стал дожидаться сотрудников ГАИ. Примерно через полтора часа на трассе оказался ВАЗ 21063 под управлением 33-летнего водителя. Он не среагировал на обозначенные сигналы и врезался в минивэн.
– Пострадал пассажир ВАЗа, которого с травмами доставили в больницу. У водителя «Жигулей» были признаки алкогольного опьянения, к тому же он оказался бесправником, – рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Речицком районе пьяный бесправник врезался в легковушку, есть пострадавший
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