В Речицком районе при лобовом столкновении двух легковушек пострадали два человека

, – рассказала подробности происшествияВодителя ВАЗ и пассажира иномарки с тяжелыми травмами госпитализировали в травматологическое отделение Речицкой районной больницы. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.Обстоятельства ДТП уточняются. Установлено, что водитель иномарки всего год назад получил права.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома