В Речицком районе при лобовом столкновении двух легковушек пострадали два человека

ДТП произошло на 121-м километре автодороги М10 Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин.
– 20-летний водитель иномарки, объезжая препятствие, неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние дороги, оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ. Им управлял 67-летний водитель, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Водителя ВАЗ и пассажира иномарки с тяжелыми травмами госпитализировали в травматологическое отделение Речицкой районной больницы. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.
Обстоятельства ДТП уточняются. Установлено, что водитель иномарки всего год назад получил права.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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