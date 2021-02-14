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В Речицком районе на пожаре в своем доме погиб сельчанин

Трагедия произошла в деревне Головки глубокой ночью. Соседи заметили, что горит дом сельчанина, и вызвали спасателей.


61-летнего хозяина дома нашли в комнате с очагом возгорания под обломками обрушившихся конструкций уже мертвым. В доме почти полностью сгорели кровля и потолочное перекрытие, пострадало имущество. Проводится проверка. 


-Рассматриваемая версия бедствия, приведшего к трагедии, нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей. 


Фото МЧС. 
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