В Речицком районе на пожаре в своем доме погиб сельчанин

61-летнего хозяина дома нашли в комнате с очагом возгорания под обломками обрушившихся конструкций уже мертвым. В доме почти полностью сгорели кровля и потолочное перекрытие, пострадало имущество. Проводится проверка.сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.Фото МЧС.