В Речицком районе на пожаре из-за сигареты погибла 45-летняя сельчанка

На место происшествия вызвали спасателей. К их прибытию огонь охватил кровлю. Разведка направилась в дом и обнаружила на диване в не горящей комнате сожительницу мужчины. 45-летнюю женщину вынесли на воздух, стали делать реанимацию, но спасти ее не удалось - она скончалась. Обстоятельства произошедшего выясняет следствие.,- сообщаетВыяснено, что пара, проживавшая в доме, принадлежащем матери мужчины, характеризуется посредственно, состоит на учет в сельисполкоме в группе риска.Фото: МЧС