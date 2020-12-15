Трагедия произошла в деревне Рудец ближе к вечеру. Проживающий в доме 44-летний мужчина покинул жилье, наполненное дымом, через оконный проем и обратился к соседям за помощью.
На место происшествия вызвали спасателей. К их прибытию огонь охватил кровлю. Разведка направилась в дом и обнаружила на диване в не горящей комнате сожительницу мужчины. 45-летнюю женщину вынесли на воздух, стали делать реанимацию, но спасти ее не удалось - она скончалась. Обстоятельства произошедшего выясняет следствие.
- Рассматриваемая версия пожара, приведшего к трагедии - неосторожность при курении,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Выяснено, что пара, проживавшая в доме, принадлежащем матери мужчины, характеризуется посредственно, состоит на учет в сельисполкоме в группе риска.
Фото: МЧС
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В Речицком районе на пожаре из-за сигареты погибла 45-летняя сельчанка
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