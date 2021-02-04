В Речицком районе из автоцистерны при ДТП вылилось 18 тысяч литров технического жира

В результате последовала разгерметизация цистерны на одном из автомобилей и разлив 18 тысяч литров жира на трассу и обочину на расстоянии 60 метров.На место происшествия вызывали сотрудников МЧС., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Люди не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.Фото: МЧС