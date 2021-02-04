Разлив технического жира произошел при столкновении трех автомобилей на 140-м километре трассы М-10 в 7 километрах от деревни Защебье.
В результате последовала разгерметизация цистерны на одном из автомобилей и разлив 18 тысяч литров жира на трассу и обочину на расстоянии 60 метров.
На место происшествия вызывали сотрудников МЧС.
– Они провели работы по смыву технического жира, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Люди не пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: МЧС
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В Речицком районе из автоцистерны при ДТП вылилось 18 тысяч литров технического жира
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