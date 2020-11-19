Под Гомелем районе иномарка сбила пешехода – тот скончался в реанимации

ДТП произошло на автодороге М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин около шести часов вечера. Автомобиль Renault под управлением 55-летнего водителя двигался со стороны Гомеля в направлении Речицы.
– 54-летний пешеход, необозначенный световозвращающими элементами, пересекал проезжую часть в неустановленном месте, в непосредственной близости от легковушки. Произошел наезд. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию Гомельской областной клинической больницы, где вскоре умер, – рассказала о подробностях ДТП и последствиях официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Проводится расследование. По предварительной информации Госавтоинспекции, пешеход был нетрезв.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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