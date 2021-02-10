Неприятный инцидент для зарубежного перевозчика произошел на 146-м километре автодороги М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Грузовик Scania стоял с включенной аварийной сигнализацией. Проезжавшие сотрудники ГАИ Речицкого РОВД остановились для выяснения обстоятельств. Водитель, гражданин Сербии, рассказал, что в автомобиле из-за минусовой температуры замерзла топливная система.
– Сотрудники ГАИ самостоятельно извлекли из топливной системы фильтр и отправились разогреть его на ближайшую автозаправочную станцию. Однако, вернувшись на место происшествия, завести большегруз не удалось, так как у автомобиля разрядился аккумулятор. Не раздумывая, инспекторы ДПС остановили первое проезжавшее грузовое транспортное средство, с помощью которого завели двигатель Scania, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Водитель тепло поблагодарил милиционеров и добавил, что они были единственными на зимней дороге, кто пришел на помощь.
Видео: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Речицком районе госавтоинспекторы пришли на помощь водителю из Сербии, у которого заглох большегруз
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