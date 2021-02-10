В Речицком районе госавтоинспекторы пришли на помощь водителю из Сербии, у которого заглох большегруз

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, – рассказалаВодитель тепло поблагодарил милиционеров и добавил, что они были единственными на зимней дороге, кто пришел на помощь.Видео: УГАИ УВД Гомельского облисполкома