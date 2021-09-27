В Речицком районе госавтоинспекторы, преследуя нетрезвого гонщика, применили табельное оружие

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Сотрудники ГАИ, патрулировавшие безопасность движения в городе, подали сигнал об остановке водителю автомобиля Mazda. Его физическое состояние показалось подозрительным.

Мужчина же ударил по газам, чтобы уйти от милиционеров. Преследование с участием еще двух нарядов отдела Департамента охраны продолжилось за пределами города на трассе Речица – Лоев. Нарушитель пренебрегал правилами дорожного движения, создавал аварийную ситуацию. Было принято решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух второй был направлен по колесам «японца».

– За рулем находился 28-летний речичанин, работник одного из местных предприятий. После остановки легковушки он попытался убежать. Оказалось, что «ночной гонщик» в июне 2020 года был лишен водительского удостоверения. Подозрения милиционеров относительно физического состояния подтвердились – у мужчины было зафиксировано 0,8 промилле алкоголя, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

В отношении нарушителя составлено восемь административных протоколов, легковушка помещена на охраняемую стоянку.



