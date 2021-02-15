Серьезную недостачу на торговом предприятии выявили во время инвентаризации. К ситуации были привлечены оперативники ОБЭП.
– Они установили, что к хищению денежных средств имеет непосредственное отношение завмаг. С апреля 2018 года по сентябрь 2020-го она составляла фиктивные договоры купли-продажи и товарно-транспортные накладные об отпуске товара. После его реализации деньги забирала себе. В общей сложности речь идет о сумме почти в 60 тысяч рублей, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Возбуждено уголовное дело по статье за хищение путем злоупотребления служебным положением. Часть денег фигурантка возместила.
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В Речице заведующая мебельным магазином обокрала его на 60 тысяч рублей
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ