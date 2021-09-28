В Речице вынесены приговоры пятерым похитителям топлива из грузовиков на автостоянках

На скамье подсудимых оказались молодые люди 2000–2002 годов рождения, все ранее не судимые. С сентября по декабрь 2020 года из топливных баков грузовиков на неохраняемой площадке автодороги Гомель – Кобрин в Речицком районе они похитили более 3 тысяч литров дизельного топлива на сумму 5,5 тысячи рублей.

В марте 2021 года – 1420 литров на почти 2,3 тысячи рублей. Еще один факт хищения – 220 литров дизеля – зафиксирован непосредственно в Речице.

Молодые люди работали в команде, которую возглавлял главный организатор преступного бизнеса. Среди их жертв не только отечественные, но и зарубежные дальнобойщики. Как правило, водители обнаруживали отсутствие большого количества топлива после ночи, проведенной на стоянке. Когда эпизоды стали повторяться, правоохранители поняли, что действует организованная группа. Поиски увенчались успехом.

– Суд Речицкого района приговорил главного фигуранта к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Четверо других подельников приговорены к году исправительных работ с удержанием в доход государства от 10 до 20 процентов заработка ежемесячно, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.