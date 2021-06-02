Авария произошла 21 февраля нынешнего года на одной из главных улиц райцентра. По информации ГАИ, 42-летний водитель на Citroen проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на зеленый свет.
Фото из архива
Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение Гомельской областной клинической детской больницы. На состоявшемся суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб семье пострадавшего.
– В качестве наказания ему назначено 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с денежной компенсацией морального вреда потерпевшей стороне в сумме 27 500 рублей, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Мужчина также не сможет в ближайшие пять лет управлять транспортными средствами.
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В Речице вынесен приговор водителю, сбившему восьмилетнего мальчика
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