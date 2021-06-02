В Речице вынесен приговор водителю, сбившему восьмилетнего мальчика

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Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение Гомельской областной клинической детской больницы. На состоявшемся суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб семье пострадавшего., – сообщаетМужчина также не сможет в ближайшие пять лет управлять транспортными средствами.