В Речице вынесен приговор внуку за избиение бабушки-инвалида

На следующий день после инцидента с бабушкой мужчина совершил еще одно преступление - на лестничной площадке одного из домов украл велосипед-коляску.сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.Также по месту отбывания наказания мужчине придется пройти принудительное лечение от алкоголизма.