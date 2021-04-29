32-летний внук приехал к бабушке из Минска. Во время ссоры 7 января нынешнего года тяжело избил 74-летнюю старушку. Она была инвалидом второй группы, оказать сопротивление внуку не могла. Пожилая женщина оказалась в больнице, где через несколько дней скончалась от нанесенных травм.
На следующий день после инцидента с бабушкой мужчина совершил еще одно преступление - на лестничной площадке одного из домов украл велосипед-коляску.
- По двум уголовным делам районный суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима,- сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Также по месту отбывания наказания мужчине придется пройти принудительное лечение от алкоголизма.
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В Речице вынесен приговор внуку за избиение бабушки-инвалида
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