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В Речице в загоревшемся доме погиб неизвестный мужчина

Деревянный дом в частном секторе райцентра загорелся в полночь. О пожаре в службу спасения сообщили очевидцы.  


Хозяин дома 1961 года рождения в нем не проживает. В постройке обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, он самовольно проник в дом. Его личность выясняется. Огнеборцы справились с возгоранием. Огнем повреждено имущество внутри дома.

– В качестве версии бедствия рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Проводится расследование.

Фото МЧС

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