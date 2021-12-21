В Речице суд защитил права покупателя, который пытался вернуть продавцу дорогой бракованный товар

Местный житель приобрел у общества с ограниченной ответственностью проектор за 1198 рублей. На месте оборудование не проверили, дома при включении оно оказалось неработоспособным. Покупатель пытался расторгнуть заключенный договор, вернуть товар и свои деньги, однако продавец ответил отказом. Тогда за дело взялось ОО «Гомельское городское общество защиты потребителей», куда обратился пострадавший.

От общественного объединения в районный суд поступило заявление о расторжении договора купли-продажи проектора, взыскании с ответчика в пользу истца 1198 рублей, уплате неустойки в размере 575,04 рубля, компенсации морального вреда в 300 рублей, а также взыскании с ответчика в пользу ОО «Гомельское городское общество защиты потребителей» понесенные расходы и штраф в местный бюджет.

- Решением суда Речицкого района требования удовлетворены в полном объеме и по все позициям. Решение суда вступило в силу, - рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.



