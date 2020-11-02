Рабочие застряли в люльке на уровне девятого этажа многоквартирного дома. Они герметизировали швы жилой постройки. После окончания работ решили спуститься, но не смогли, так как заклинило автоматику подъемного средства. На место происшествия вызвали спасателей.
– Специалисты с помощью автолестницы спустили рабочих, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей. – Никто не пострадал.
Люлькой займутся уже другие специалисты.
Фото МЧС
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В Речице строители застряли в люльке – помогли спасатели
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