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  2. В Речице столкнулись легковушка и мотоцикл – водитель двухколесника в реанимации

В Речице столкнулись легковушка и мотоцикл – водитель двухколесника в реанимации

Автомобиль Nissan Almera под управлением 67-летнего водителя не предоставил на трассе в городской черте преимущество при повороте налево мотоциклу Honda. Им управлял 29-летний водитель. Двухколесник двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.


– Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Идет разбирательство.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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