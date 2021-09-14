В Речице столкнулись легковушка и мотоцикл – водитель двухколесника в реанимации

Автомобиль Nissan Almera под управлением 67-летнего водителя не предоставил на трассе в городской черте преимущество при повороте налево мотоциклу Honda. Им управлял 29-летний водитель. Двухколесник двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств.





– Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Идет разбирательство.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

