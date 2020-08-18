В Речице спасатели вручили первоклашкам портфели и устроили праздник

А началась церемония с православного молебна и напутствующего слова протоиерея Иоанна. Священник окропил всех присутствующих святой водой. С большим событием, каким, безусловно, является начало получения образования, ребят и их родителей поздравили начальник отряда Михаил Гапоненко и другие взрослые участники. После официальной части спасатели показали ребятам, как они выполняют свои обязанности, позволили примерить профессиональное снаряжение, что, конечно же, понравилось детворе. Ну а особый восторг у подрастающего поколения вызвали пенная феерия и катание на канатной дороге.Фото газеты «Дняпровец»