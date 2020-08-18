Приятное для ребят мероприятие прошло на базе пожарного аварийно-спасательного отряда № 3 на объектах РУП «ПО «Белоруснефть». Портфели, а точнее сказать ранцы, были вручены 11 первоклассникам, детям сотрудников отряда и один портфель ребенку из многодетной семьи. Также детворе были подарены познавательные книжки.
А началась церемония с православного молебна и напутствующего слова протоиерея Иоанна. Священник окропил всех присутствующих святой водой. С большим событием, каким, безусловно, является начало получения образования, ребят и их родителей поздравили начальник отряда Михаил Гапоненко и другие взрослые участники. После официальной части спасатели показали ребятам, как они выполняют свои обязанности, позволили примерить профессиональное снаряжение, что, конечно же, понравилось детворе. Ну а особый восторг у подрастающего поколения вызвали пенная феерия и катание на канатной дороге.
Фото газеты «Дняпровец»
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В Речице спасатели вручили первоклашкам портфели и устроили праздник
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