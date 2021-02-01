В Речице при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Пожар в частном доме по улице Калинина произошел в утренний час. Его заметили соседи и поспешили вызвать спасателей.
Когда прибыли специалисты, пламя охватило кровлю дома. Они направились в жилье, где должна была быть хозяйка 1941 года рождения. Женщину нашли на полу в комнате, где возник пожар. Она была без признаков жизни. Тело успело обгореть. Со слов соседей, погибшая проживала одна.
– Причина бедствия, приведшего к трагедии, устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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