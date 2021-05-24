В Речице после ДТП водителя УАЗа зажало в салоне. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Авария произошла 22 мая около 16:30 на улице Могилевской. Спасателям поступило сообщение о столкновении кроссовера Geely и микроавтобуса УАЗ, в результате которого водитель последнего оказался зажат в салоне.
– Спасатели при помощи гидравлического инструмента отрезали переднюю дверь, отжали переднюю панель и освободили мужчину. Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В Речице после аварии водителя УАЗа зажало в салоне, помогли спасатели
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