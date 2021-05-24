В Речице после аварии водителя УАЗа зажало в салоне, помогли спасатели

Авария произошла 22 мая около 16:30 на улице Могилевской. Спасателям поступило сообщение о столкновении кроссовера Geely и микроавтобуса УАЗ, в результате которого водитель последнего оказался зажат в салоне., – сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.Обстоятельства ДТП устанавливаются.