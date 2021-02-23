В Речице пенсионерка после звонка по популярному мессенджеру лишилась 1200 рублей

– рассказалЗаявление у горожанки приняли, однако шансы найти мошенника или мошенников невелики. Как и в данном случае, злоумышленники зачастую звонят из-за границы, а достать их там непросто.Правоохранители и сотрудники банков не устают повторять, что банковские работники не звонят на мессенджеры и никогда не спрашивают по телефону данные платежных карт. Если раздался подобный звонок, необходимо не выкладывать данные, а позвонить в свой банк с уточнением информации.