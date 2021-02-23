Мошенник действовал по избитой схеме: позвонил на Viber 61-летней жительнице райцентра, представился сотрудником Беларусбанка и сообщил, что к счету пенсионерки пытаются получить доступ третьи лица. Под аргументом защиты попросил у нее данные карты. Женщина все выложила, в итоге у нее со счета пропали 1200 рублей. После этого она обратилась в милицию.
– В ходе разбирательства установлено, что женщине звонили из Португалии, – рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков.
Заявление у горожанки приняли, однако шансы найти мошенника или мошенников невелики. Как и в данном случае, злоумышленники зачастую звонят из-за границы, а достать их там непросто.
Правоохранители и сотрудники банков не устают повторять, что банковские работники не звонят на мессенджеры и никогда не спрашивают по телефону данные платежных карт. Если раздался подобный звонок, необходимо не выкладывать данные, а позвонить в свой банк с уточнением информации.
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В Речице пенсионерка после звонка по популярному мессенджеру лишилась 1200 рублей
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович