Смертельное ДТП произошло на одной из улиц райцентра в вечернее время.
- Автомобиль Opel Meriva под управление 36-летней женщины-водителя наехал на лежавшего на проезжей части мужчину. Он не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм пострадавший скончался на месте,- рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Проводится расследование.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Речице иномарка наехала на лежавшего нетрезвого пешехода. Он скончался
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