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  2. В Речице гражданин России осужден на 9 лет колонии за нападение на таксиста и несколько краж

В Речице гражданин России осужден на 9 лет колонии за нападение на таксиста и несколько краж

Нападение на таксиста произошло в феврале этого года. 47-летний россиянин, как будет установлено, в состоянии алкогольного опьянении и под наркотиками сел в городе в такси, попросив довезти до агрогородка Ровенская Слобода. Рассчитаться мужчина пообещал по прибытии на место. Водитель согласился, по дороге по просьбе пассажира купил ему пива. Однако населенный пункт был уже позади, а мужчина не просил остановиться.

Неожиданно водитель почувствовал что-то на своей на шее. Ему удалось отбиться и выскочить из машины. Пассажир стал требовать ключи от автомобиля, таксист же позвонил в милицию. Пассажир бросился убегать. Утром его задержали у одной из трасс.

Уточнение личности мужчины показало, что он «хорошо отметился» в Речицком районе: совершил несколько краж, был депортирован в Российскую Федерацию, но, нарушая закон, вернулся, продолжал жить у родственников и знакомых.

– За совокупность преступлений путем частичного сложения наказаний суд Речицкого района приговорил россиянина к 9 годам колонии усиленного режима с выплатой денежного штрафа в размере 100 базовых величин, что составляет 2700 рублей, – сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

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