Один из осужденных – ревнивый муж. Он узнал, что жена общалась в сети с другим мужчиной, решил отомстить. Конкурента вычислили и похитили, пытали электрошокером и размахивали пистолетом, требовали разблокировать смартфон. Ревнивцу помогали родной брат и приятель. После издевательств пострадавшего отпустили.
Фото из архива
Мужчина прекратил общение с дамой и не стал на первых порах обращаться в милицию. Однако, когда узнал, что пара разводится, заявление в милицию написал. Было возбуждено уголовное дело за похищение человека группой лиц.
– Суд Речицкого района вынес приговоры: оба брата по совокупности наказаний получили по 7 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Им также присуждены серьезные денежные штрафы.
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В Речице двое братьев получили по 7 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека и истязание
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Фото: Александр КУШНЕР