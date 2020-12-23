В Речице двое братьев получили по 7 лет и 6 месяцев колонии за похищение человека и истязание

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Мужчина прекратил общение с дамой и не стал на первых порах обращаться в милицию. Однако, когда узнал, что пара разводится, заявление в милицию написал. Было возбуждено уголовное дело за похищение человека группой лиц., – сообщаетИм также присуждены серьезные денежные штрафы.