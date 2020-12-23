В Речице акция «Наши дети» прошла в полудистанционном формате

В доме-интернате сегодня обучаются и проживают 50 детей и 67 воспитанников старше 18 лет. Им созданы все условия для развития: индивидуальные программы обучения, современный спортивный комплекс и даже уроки трудотерапии. В интернате имеется своя теплица, где воспитанники вместе с воспитателями выращивают овощи и фрукты. Кстати, трудятся здесь 129 специалистов разного профиля. Во время непростой эпидемиологической ситуации учреждение работает в карантинном режиме, рассказалОт Министерства труда и социальной защиты каждый воспитанник дома-интерната получил сладкий подарок, а для общих нужд презентован новый компьютер.поздравила речицких детей дистанционно, прислала аудиозапись с теплыми словами:Фото Алексея Карчевского