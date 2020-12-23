Традиционная новогодне-рождественская акция «Наши дети» в Речицком доме-интернате для инвалидов с особенностями психофизического развития прошла в этот раз в необычном режиме. Местных воспитанников поздравила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
В доме-интернате сегодня обучаются и проживают 50 детей и 67 воспитанников старше 18 лет. Им созданы все условия для развития: индивидуальные программы обучения, современный спортивный комплекс и даже уроки трудотерапии. В интернате имеется своя теплица, где воспитанники вместе с воспитателями выращивают овощи и фрукты. Кстати, трудятся здесь 129 специалистов разного профиля. Во время непростой эпидемиологической ситуации учреждение работает в карантинном режиме, рассказал директор Виктор Руденко:
– У нас создан жесткий пропускной порядок, посторонним вход воспрещен, даже родителям. Весь персонал работает вахтовым методом. Заселяется на две недели, потом – новая смена. Хорошая база позволяет автономно жить и учиться без контакта с внешним миром. Поэтому и акция «Наши дети» этой зимой – сугубо внутренний праздник. Несмотря на это, к нам пришли подарки и поздравление из столицы.
От Министерства труда и социальной защиты каждый воспитанник дома-интерната получил сладкий подарок, а для общих нужд презентован новый компьютер. Министр Ирина Костевич поздравила речицких детей дистанционно, прислала аудиозапись с теплыми словами:
– Когда-то давно люди специально придумали Новый год, чтобы научиться мечтать и верить в чудеса, исполнять желания и наполнять сердца любовью! Пусть с каждым из вас в наступающем году произойдет то самое чудо, о котором вы мечтаете! У каждого оно свое, но оно непременно самое необходимое и самое важное.
Фото Алексея Карчевского
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В Речице акция «Наши дети» прошла в полудистанционном формате
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