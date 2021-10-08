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  2. В Речице 18-летний учащийся колледжа осужден за наркотики на 10 лет колонии

В Речице 18-летний учащийся колледжа осужден за наркотики на 10 лет колонии

По данным следствия, молодой человек с целью заработать добровольно вступил в организованную группу по распространению наркотиков, был курьером.

Один из эпизодов – приобретение, хранение, транспортировка и размещение в тайниках более 20 граммов особо опасного психотропа мефедрона, что является крупной партией.

– Суд Речицкого района признал обвиняемого виновным и вынес ему приговор – 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

У молодого человека также конфискован дорогой мобильный телефон.


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