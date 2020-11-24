В разы дешевле: эксперты установили реальную стоимость интернет-покупки бобруйчанки

В рамках проверки, которую по заявлению потерпевшей проводил отдел милиции Первомайского района Бобруйска, в управлении ГКСЭ по Могилевской области была назначена судебная товароведческая экспертиза для определения стоимости платья. По результатам проведенного исследования эксперты-товароведы оценили стоимость полученного товара в 60 белорусских рублей, тогда как девушка заплатила за него почти в 4 раза больше. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.– подчеркнула Ирина Рачковская.Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области