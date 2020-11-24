В разы дешевле: эксперты установили реальную стоимость интернет-покупки бобруйчанки

Жительница Бобруйска заказала в интернет-магазине на территории другой страны (через социальную сеть Instagram) платье понравившейся модели на пошив. Веря в то, что получит желаемое, она согласилась с условиями о стопроцентной предоплате – около 230 рублей. Оплатив товар своей банковской картой и ожидая почти два месяца его доставку, девушка была удивлена и расстроена. Во-первых, полученная вещь была пошита не по ее размерам. Во-вторых, присланное платье никак не соответствовало той модели, которую она заказывала. Как развивались события дальше, знает главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская:
– Покупательница снова стала писать на сайт магазина, но после высказывания претензий по поводу полученного товара была просто заблокирована. Уже после этого, прочтя отзывы об интернет-магазине, девушка поняла, что не одна она попалась на удочку нечестных продавцов, и решила обратиться в правоохранительные органы.
В рамках проверки, которую по заявлению потерпевшей проводил отдел милиции Первомайского района Бобруйска, в управлении ГКСЭ по Могилевской области была назначена судебная товароведческая экспертиза для определения стоимости платья. По результатам проведенного исследования эксперты-товароведы оценили стоимость полученного товара в 60 белорусских рублей, тогда как девушка заплатила за него почти в 4 раза больше. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
– Эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области напоминают о необходимости проявлять внимательность, бдительность и осторожность при осуществлении онлайн-покупок. Чтобы избежать разочарований в покупке и последующих проблем, делайте заказы только у проверенных продавцов, перед оформлением заказа читайте отзывы об интернет-магазине. И, выбирая между белорусскими и зарубежными онлайн-площадками, отдавайте предпочтение первым, – подчеркнула Ирина Рачковская.
Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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В разы дешевле: эксперты установили реальную стоимость интернет-покупки бобруйчанки
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