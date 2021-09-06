В районе Тувы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Колебания земной поверхности магнитудой 6,2 зарегистрировали в районе Восточного Саяна на границе Иркутской области и Республики Тыва, передает ТАСС.
По данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 8,2 балла.
В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва уточнили, что землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в 195 км к северо-востоку от населенного пункта Адыр-Кежик Тоджинского района. Эпицентр находился на глубине 15 км. В ЕДДС Тоджинского района уточнили, что колебания земной поверхности местные жители не ощущали.
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