В районе ТЛЦ на белорусско-польской границе организуют вторую торговую точку и второй обменник

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил помощник президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев.
Рядом с пунктом пропуска "Брузги" продолжают развивать инфраструктуру. На данном участке работают автолавка и пункт обмена валют.
– Сейчас я организовываю вторую точку торговли. В основном пользуются спросом сигареты, печенье, сладости, булочки, – уточнил Юрий Караев.
Он также подчеркнул, что не хватает скотча и пленки, которые беженцы используют для восстановления импровизированного второго яруса в ТЛЦ (наподобие полок в купе поезда). По словам Юрия Караева, люди, оказавшиеся в сложной ситуации, быстро самоорганизовались, чтобы навести порядок. Они с пониманием отнеслись к стараниям белорусских служб.
– Вообще, ведут себя очень дисциплинированно. Показываешь, куда идти, куда переместиться, – без проблем и разговоров встают. Никакой озлобленности, никакого неприятия нет. Терпение проявляют, понимают, что мы это делаем для организации, для порядка. Какой-то злобы, паники нет, – добавил он.
Кроме того, Юрий Караев сообщил, что первые группы желающих обменять валюту уже смогли это сделать в организованном пункте обмена.
– Пока им хватает белорусских денег, но меняют сразу и по 200 долларов, – подчеркнул инспектор по области. Он добавил, что еще один передвижной обменник в ближайшее время приедет из Брестской области.
Фото: БЕЛТА