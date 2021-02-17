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В Раубичах зиму проводят музыкальными концертами

Зиму 2021 года можно будет провести на концерте в Раубичах, сообщает «Минск-Новости».


Серия концертов пройдет около Музея белорусского народного искусства в Раубичах: именно там акустика и свет будут максимально близки к небу. 

Воскресные концерты начнутся в полдень, после чего гостям предложат прогулки, катания и изучение коллекции народных костюмов. 

Вот подробная программа:

21 февраля в 12:00 – "Зимний путь". Вокальный цикл Франца Шуберта (Татьяна Гаврилова – сопрано, Ольга Запольская – фортепиано, Павел Павлють – литературный текст);
28 февраля в 12:00 – "Океан 202". Концерт группы Pafnutiy’s Dreams (Пафнутий, Денис Поречин и Роман Тябут);
14 марта в 12:00 – Silence. Фортепианный концерт Алексея Пшеничного Arvo Pärt, Philip Glass, John Cage, Pēteris Vasks;
28 марта в 12:00 – "Не зима". Ольга Подгайская и Five Storey Ensemble. 

Фото: БЕЛТА
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