В «Раубичах» завершилось первенство Беларуси по биатлону

Для молодых биатлонистов это был первый старт в сезоне и, говорит старший тренер национальной команды по резерву Елена Зубрилова, очень важный:В этом сезоне наши юниорские команды не выезжали на вкатывание: с декабря, когда после первых морозов в «Раубичах» удалось создать запас снега и уложить трассу, тренировались на домашней базе. К сожалению, некоторые спортсмены переболели и коронавирусом, что отразилось на их результатах. Впрочем, продолжает Елена Зубрилова, итоги первенства можно назвать ожидаемыми. Лидеры подтвердили свой уровень, а тем ребятам, которых не обошел стороной COVID-19, еще потребуется время для восстановления: тренеры внесут корректировки в их тренировочные планы, чтобы сохранить спортсменов.В первые дни турнира стреляющие лыжники соревновались в спринтах и гонках преследования. В юниорских стартах в обеих гонках победу одержали Павел Белько и Дарья Кудаева. Среди юношей в спринте и гонке преследования лучшим был Андрей Гаврош, а у девушек лидеры менялись: в первой гонке победила Юлия Ковалевская, во второй – Виктория Шашкова.В заключительный день турнира биатлонисты разыграли еще четыре комплекта наград в спринтах. Среди юниоров победителем в очередной раз стал Павел Белько, серебро – у Ивана Тулатина, бронза – у Андрея Матецкого. В спринте среди юниорок победу одержала Наталья Карницкая, второй стала Дарья Кудаева, третьей – Анастасия Шамановская. Среди юношей равных не было Андрею Гаврошу, на втором месте в итоговом протоколе – Алексей Логвинов, на третьем – Виталий Казаченок. А в завершившей программу первенства страны спринтерской гонке среди девушек золото вновь завоевала Юлия Ковалевская, оставившая позади Викторию Шашкову и Елену Надольскую.Теперь соревнования у ребят будут проходить практически каждую неделю: подготовка к главному старту сезона – чемпионату мира, который пройдет в австрийском Обертиллиахе с 27 февраля по 7 марта, – продолжается.