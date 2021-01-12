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  2. В «Раубичах» завершилось первенство Беларуси по биатлону

В «Раубичах» завершилось первенство Беларуси по биатлону

В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сегодня прошли заключительные гонки первенства страны по биатлону – турнира, в котором за награды боролись спортсмены двух возрастных категорий – юниорской и юношеской.


Для молодых биатлонистов это был первый старт в сезоне и, говорит старший тренер национальной команды по резерву Елена Зубрилова, очень важный:

– У ребят был большой перерыв в соревнованиях, и нам было необходимо посмотреть, кто в каком состоянии находится. Отбор на чемпионат мира среди юниоров и юношей на нем не проводился. Впереди еще немало соревнований – Олимпийские дни молодежи, Кубок Белорусской федерации биатлона, по результатам которых будет сформирован окончательный состав команды. На первенстве Беларуси ребятам было важно почувствовать, насколько они готовы соревноваться спустя длительное время, которое старты не проводились.



В этом сезоне наши юниорские команды не выезжали на вкатывание: с декабря, когда после первых морозов в «Раубичах» удалось создать запас снега и уложить трассу, тренировались на домашней базе. К сожалению, некоторые спортсмены переболели и коронавирусом, что отразилось на их результатах. Впрочем, продолжает Елена Зубрилова, итоги первенства можно назвать ожидаемыми. Лидеры подтвердили свой уровень, а тем ребятам, которых не обошел стороной COVID-19, еще потребуется время для восстановления: тренеры внесут корректировки в их тренировочные планы, чтобы сохранить спортсменов.


В первые дни турнира стреляющие лыжники соревновались в спринтах и гонках преследования. В юниорских стартах в обеих гонках победу одержали Павел Белько и Дарья Кудаева. Среди юношей в спринте и гонке преследования лучшим был Андрей Гаврош, а у девушек лидеры менялись: в первой гонке победила Юлия Ковалевская, во второй – Виктория Шашкова.

В заключительный день турнира биатлонисты разыграли еще четыре комплекта наград в спринтах. Среди юниоров победителем в очередной раз стал Павел Белько, серебро – у Ивана Тулатина, бронза – у Андрея Матецкого. В спринте среди юниорок победу одержала Наталья Карницкая, второй стала Дарья Кудаева, третьей – Анастасия Шамановская. Среди юношей равных не было Андрею Гаврошу, на втором месте в итоговом протоколе – Алексей Логвинов, на третьем – Виталий Казаченок. А в завершившей программу первенства страны спринтерской гонке среди девушек золото вновь завоевала Юлия Ковалевская, оставившая позади Викторию Шашкову и Елену Надольскую.

Теперь соревнования у ребят будут проходить практически каждую неделю: подготовка к главному старту сезона – чемпионату мира, который пройдет в австрийском Обертиллиахе с 27 февраля по 7 марта, – продолжается. 

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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