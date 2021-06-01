В Ратомке горела конюшня

Очевидцы рассказали: огонь распространился очень быстро. Всех лошадей эвакуировали, поэтому пострадавших нет ни среди животных, ни среди сотрудников центра. По сообщениям очевидцев, крыша конюшни сгорела, а сейчас специалисты продолжают устанавливать причины произошедшего.Татьяна ЛИТВИНОВАФото очевидцев