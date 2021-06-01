В Ратомке горела конюшня. Видео, на котором можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над Республиканским центром олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, мгновенно разлетелось по социальным сетям. В МЧС оперативно сообщили: «Горит Т-образное здание конюшни, по имеющейся на этот момент информации, всех лошадей из здания успели вывести, сведений о пострадавших людях также нет». Пожар был ликвидирован в 13:30.
Очевидцы рассказали: огонь распространился очень быстро. Всех лошадей эвакуировали, поэтому пострадавших нет ни среди животных, ни среди сотрудников центра. По сообщениям очевидцев, крыша конюшни сгорела, а сейчас специалисты продолжают устанавливать причины произошедшего.
Татьяна ЛИТВИНОВА
Фото очевидцев
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В Ратомке горела конюшня
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