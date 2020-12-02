О поведении Солнца и причинах взрыва рассказал директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, сообщает РИА Новости.
В РАН оценили начало нового цикла активности Солнца, которые ученые зафиксировали ранее.
По словам Петруковича, внезапный взрыв одной из звезд нашей Галактики крайне маловероятен. Поведение Солнца постоянно просчитывается и проверяется.
Катастрофическое внешнее воздействие на светило может оказать взрыв соседней звезды, отмечает ученый. Однако у нас тихое место в Галактике. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, это голубые гиганты. Они находятся в десятках световых лет и в стадии, которой еще далеко до взрывов.
Петрукович уточнил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.
Фото: pixabay.com
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В РАН оценили вероятность взрыва Солнца
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