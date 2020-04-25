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  2. В рамках субботника в Гродненской области активисты БРСМ навели порядок в местах воинских захоронений

В рамках субботника в Гродненской области активисты БРСМ навели порядок в местах воинских захоронений

Тем самым был дан старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков в честь героев, погибших во время Великой Отечественной войны.


В рамках республиканского субботника штатные сотрудники областного комитета БРСМ облагородили прилегающую территорию в микрорайоне Пышки у памятника курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана в боях с немецко-фашистскими захватчиками в первые дни войны.



Второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Андрей Есин детализирует прозвучавшую информацию:

Труд на благо общего дела и одновременно сохранение исторической памяти о героях войны – что может быть важнее? Мы шефствуем над этим объектом, расположенном в урочище, Пышки уже много лет. При этом не только благоустраиваем территорию на субботниках в канун Дня Великой Победы, но и скрупулезно разыскиваем информацию о пограничниках, первыми принявшими неравный бой с фашистской армадой 22 июня 1941 года. Затем делимся ею с коллегами. Да, всё дальше уходят от нас «роковые сороковые». Однако молодежь должна сделать все возможное, чтобы, порой по крохам собирая документальные факты, добиться важного результата – необходимо, чтоб подвиг героев жил в веках. Ведь практически у каждого из нас на самой страшной войне в истории человечества погибли родные, деды и прадеды.


Не были забыты мемориалы и в других регионах Гродненщины. Например, в Кореличах молодежь благоустраивала мемориальный комплекс «Звезда» – памятник мирным жителям и воинам, погибшим при освобождении Беларуси от захватчиков в июле 1944 года. Пятьдесят лет тому назад на высоту четырех метров взметнулась пятиконечная звезда – на мраморных плитах выбиты фамилии 80-ти бойцов и партизан. К слову, есть там и имя легендарного Михаила Белуша, который летом 44-го повторил подвиг Александра Матросова. 17-летний белорусский партизан закрыл своим телом амбразуру вражеского дота, тем самым позволив своему партизанскому отряду «Октябрь» прорваться на позиции врага.

Пресс-секретарь областного комитета БРСМ Екатерина Ковалевич сообщает, что трудовой молодежный десант «высадился» и в других районах Гродненщины:

К примеру, союзная молодежь Лидчины трудилась на территории памятника мирным жителям в лесном массиве Боровка. Активисты БРСМ из Свислочского, Ивьевского, Мостовского и Ошмянского районов привели в порядок братские могилы в своих регионах. Также в областном центре молодые люди работали на объекте «Шталаг-324». Это бывший лагерь военнопленных, существовавший с 1941 по 1943 годы на территории современного микрорайона Фолюш.


Фото: Гродненский областной комитет БРСМ



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