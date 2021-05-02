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В рамках республиканской акции "Наш животновод" в Брестской области поощрили 344 коллектива

Республиканская акция "Наш животновод" на Брестчине становится все более массовой. Недавно в области подвели итоги очередного ее этапа. Заведующий отделом социально-экономической работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Барановский рассказал sb.by, что совместно с социальными партнерами за период акции лидеры аграрного профсоюза посетили 716 молочно-товарных ферм и комплексов, а также других животноводческих объектов.

При встречах с трудовыми коллективами профсоюзные активисты обсуждали вопросы условий работы и быта животноводов, качества производимого молока, организации и проведения трудовых соревнований, культурных и спортивных мероприятий, правил техники безопасности и охраны труда.

Александр Барановский отметил, что в рамках акции в районах прошли торжественные встречи с работниками животноводства. На Кобринщине, к примеру, организовали слет лучших операторов машинного доения клуба семитысячниц, в котором приняли участие более 50 представителей этой профессии из хозяйств, надоивших более 7 тысяч килограммов молока от коровы, а также 10 доярок, пока не достигших этого рубежа. Грамотами райсполкома, профсоюзных структур, общественных объединений "Белая Русь" и БРСМ отметили 45 человек. Все эти люди внесли дойстойный вклад в развитие молочной отрасли Кобринского района, которая в последние годы является одной из самых динамично развивающихся в Брестской области. В прошлом году производство молока местные хозяйства увеличили на 13,1 процента, доведя до 130941 тонны. За первый квартал нынешнего сезона добавили еще 7,1 процента.

Столинская районная профсоюзная организация вместе с социальными партнерами 4 года подряд проводит слет передовиков животноводства из сельхозорганизаций региона. Этой весной в таком мероприятии участвовали 56 человек. Их трудовые заслуги были отмечены грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками. Прозвучали теплые поздравления. Для лидеров отрасли коллективы художественной самодеятельности подготовили прекрасный концерт.

Представители управляющей компании холдинга "Концерн "Брестмясомолпром" в ходе акции посетили 7 ферм, поощрили 5 коллективов. Тружеников отрасли чествовали также ОАО "Савушкин продукт" и ОАО "Брестский мясокомбинат".

Руководители обкома профсоюза работников АПК встретились с коллективами 29 ферм, вручили ценные подарки и денежные вознаграждения. Для 50 передовиков отрасли организовали тур в город-герой Минск и санаторий Федерации профсоюзов Беларуси "Криница".

За период акции ценными подарками и денежными выплатами было поощрено 1904 человека и 344 коллектива на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, - добавил Александр Барановский.


kurets@sb.by

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