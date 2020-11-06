В рамках месячника по озеленению на Гродненщине высажено почти 18 тысяч деревьев и кустарников

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В частности, 23 октября в агрогородке Трабы высадили аллею из 150 деревьев с участием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Туи, ивы, рябины, березы, барбарисы, магонии и другие растения украсили центральную улицу населенного пункта. Министр тогда отметил, что закладка парка – лишь один из шагов по благоустройству и озеленению агрогородка. Развитие населенного пункта в плане создания комфортных условий для жизни и отдыха жителей, в том числе с участием Минприроды, будет продолжено.Участие в месячнике по посадке деревьев мог принять любой желающий. Для этого достаточно было подать заявку по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добровольцев обеспечивали посадочным материалом и инвентарем.С учетом весенней посадки в 2020 году в регионе посажено 40 136 объектов растительного мира – 23 592 дерева и 16 544 кустарника. Для сравнения: в 2019 году было высажено 30 448 объектов растительного мира – 21 368 деревьев и 9801 кустарник.Экологическая кампания «Обустроим малую родину» впервые проводилась в Беларуси в 2018 году под знаком Года малой родины и продолжилась в 2019-м и 2020-м. В этом году акция посвящена 75-летию Великой Победы. С активным участием жителей в 2019 году в населенных пунктах страны было высажено более 500 тысяч деревьев – в три раза больше, чем в 2018-м. В прошлом году в порядок приведено 1200 километров береговой линии водоемов и водотоков, обустроено 2883 придомовые территории, включая спортивные и игровые детские площадки, благоустроено 7665 мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и других памятных мест, обследовано 625 родников.