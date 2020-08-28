В рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине состоится 190 мероприятий

Ярмарка представит более 30 отчетов о развитии отрасли, информацию об индексах и рейтингах, а также создаст более 10 площадок в сфере электронной коммерции, информации, финансов и других отраслях с тем, чтобы содействовать формированию долгосрочного механизма развития торговли услугами.На мероприятии также будут представлены приложения с использованием различных новых технологий и услуг, включая финансовую безопасность, искусственный интеллект, виртуальную реальность и дистанционное образование.В рамках ярмарки, которая спонсируется Министерством коммерции КНР и муниципальным правительством Пекина, также будут организованы онлайн- и офлайн-выставки. Они охватят такие области, как культурная торговля, туристические услуги, финансовые услуги, зимние виды спорта и робототехника.