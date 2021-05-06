В рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого» в Новогрудке чествовали 99-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Ксению Слижикову

Война не делила своих героев и жертв по гендерному принципу: мерзли в окопах, поднимались в атаку и погибали от штыковых ударов, подрывов на минах и выстрелов в упор и мужчины, и женщины. Удивительна судьба Ксении Слижиковой из Новогрудка, которая сегодня принимала поздравления и памятные подарки от активистов районной организации «Белорусский союз женщин».
Увы, время беспощадно. И сегодня на весь Новогрудский район в живых осталась только одна женщина – ветеран Великой Отечественной войны. Тем не менее Ксения Ивановна не унывает. Энергичная женщина, которая совсем недавно, а точнее – 1 мая, отметила свой 99-й день рождения, по-прежнему бодрится и идет по жизни с лозунгом, которым руководствуется с юных лет. Звучит он так: «Делай добро, живи с чистой душой и тогда сердцем ты никогда не будешь стареть!..».
…Трагический июнь 1941 года разделил жизнь 19-летней девушки на до и после. Впрочем, такова судьба многих ее сверстников из той трагической эпохи. Заканчивая специальные курсы, юная девушка из станицы Киевской, что на Кубани, жила – не тужила и готовилась вот-вот отправиться на разработки нефтяных месторождений оператором буровой установки. Однако пришлось отправиться на фронт…
Воевала в 454-м зенитно-ракетном полку 18-й армии. К слову, комиссаром этого полка был небезызвестный Леонид Ильич Брежнев. Так или иначе, но не раз девушке довелось смотреть смерти в лицо, не единожды приходилось мысленно прощаться с жизнью, однако Ксения Слижикова сумела-таки дождаться желанного Дня Победы. А 9 мая 1945 года Ксения Ивановна встретила в столице Венгрии – Будапеште.
С тех давних пор минуло 76 лет…
Некоторые подробности сегодняшней встречи с ветераном раскрывает председатель Новогрудской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Королько:
– Мы – последнее поколение, которое имеет возможность встречаться с ветеранами войны, напрямую с ними общаться и получать бесценные жизненные советы от них. Поэтому всячески заботиться о них и быть благодарными за мирное небо над головой – это наш священный долг.
Вместе со Светланой Королько прославленного ветерана чествовали представители «Белорусского союза женщин» предприятия «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».
С Днем Победы, уважаемая Ксения Ивановна! Будьте здоровы и счастливы.
Фото: газета «Новае жыццё» (г. Новогрудок)
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В рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого» в Новогрудке чествовали 99-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Ксению Слижикову
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