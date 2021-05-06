В рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого» в Новогрудке чествовали 99-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Ксению Слижикову

Увы, время беспощадно. И сегодня на весь Новогрудский район в живых осталась только одна женщина – ветеран Великой Отечественной войны. Тем не менее Ксения Ивановна не унывает. Энергичная женщина, которая совсем недавно, а точнее – 1 мая, отметила свой 99-й день рождения, по-прежнему бодрится и идет по жизни с лозунгом, которым руководствуется с юных лет. Звучит он так: «Делай добро, живи с чистой душой и тогда сердцем ты никогда не будешь стареть!..».…Трагический июнь 1941 года разделил жизнь 19-летней девушки на до и после. Впрочем, такова судьба многих ее сверстников из той трагической эпохи. Заканчивая специальные курсы, юная девушка из станицы Киевской, что на Кубани, жила – не тужила и готовилась вот-вот отправиться на разработки нефтяных месторождений оператором буровой установки. Однако пришлось отправиться на фронт…Воевала в 454-м зенитно-ракетном полку 18-й армии. К слову, комиссаром этого полка был небезызвестный Леонид Ильич Брежнев. Так или иначе, но не раз девушке довелось смотреть смерти в лицо, не единожды приходилось мысленно прощаться с жизнью, однако Ксения Слижикова сумела-таки дождаться желанного Дня Победы. А 9 мая 1945 года Ксения Ивановна встретила в столице Венгрии – Будапеште.С тех давних пор минуло 76 лет…Некоторые подробности сегодняшней встречи с ветераном раскрываетВместе со Светланой Королько прославленного ветерана чествовали представители «Белорусского союза женщин» предприятия «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».С Днем Победы, уважаемая Ксения Ивановна! Будьте здоровы и счастливы.Фото: газета «Новае жыццё» (г. Новогрудок)