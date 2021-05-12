Пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса". Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 14:19 (МСК) на портале зафиксирована 381 жалоба в разделе "Яндекс". По данным Downdetector, 85% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент нареканий связан с работой почты.
Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" со своей стороны предупредила о возможных проблемах по техническим причинам. В компании также сообщили, что уже работают над исправлением неполадок.
Фото: ixbt.com
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В работе "Яндекса" произошел сбой
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