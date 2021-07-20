Сегодня пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения "Яндекс. Музыка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, который осуществляет мониторинг популярных интернет-ресурсов.
По данным на 17:51 насчитывалось 1 тысяча 365 отчетов о сбоях в работе музыкального сервиса. При этом 72%
пожаловавшихся указали на проблемы с прослушиванием потоковой музыки, 24% говорили о сложностях в работе сайта сервиса и 4% упоминали проблемы в авторизации. Больше всего жалоб поступало от москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Воронежа. О неполадках в работе стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" сообщали в Беларуси и Украине.
В пресс-службе "Яндекс.Музыки" подтвердили сбои в работе сервиса.
- У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Специалисты решают проблему, - пояснили в "Яндекс.Музыке".
Фото:iguides.ru
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В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
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