В работе Instagram и Facebook снова произошел сбой

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Количество жалоб на неполадки выросло в пять раз по сравнению с утренними часами. Отмечается, что больше всего проблем у пользователей США. Также о сбоях в работе соцсетей сообщили в России, Британии, Франции, Германии, Нидерландах и других странах.Ошибки в основном связаны с работой приложения и сайта, а также с соединением с сервером.Накануне Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других соцсетей оказались недоступны почти на семь часов: причиной стали изменения в конфигурации магистральных маршрутизаторов.Для компании Марка Цукерберга это был крупнейший сбой за всю его историю.