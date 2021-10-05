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  2. В работе Instagram и Facebook снова произошел сбой

В работе Instagram и Facebook снова произошел сбой

Пользователи Instagram и Facebook в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе соцсетей. Об этом информирует сайт Downdetector.

Фото: pixabay.com

Количество жалоб на неполадки выросло в пять раз по сравнению с утренними часами. Отмечается, что больше всего проблем у пользователей США. Также о сбоях в работе соцсетей сообщили в России, Британии, Франции, Германии, Нидерландах и других странах.

Ошибки в основном связаны с работой приложения и сайта, а также с соединением с сервером.

Накануне Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других соцсетей оказались недоступны почти на семь часов: причиной стали изменения в конфигурации магистральных маршрутизаторов.

Для компании Марка Цукерберга это был крупнейший сбой за всю его историю.
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