В работе Instagram и Facebook произошли сбои

В некоторых странах сегодня наблюдаются сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, пишет ТАСС.
По данным сайта сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании и Германии. Пользователи сети Instagram замечают проблемы в работе приложения и веб-сайта. Пользователи Facebook также жалуются на работу веб-сайта, приложения и испытывают трудности при публикации записей.
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