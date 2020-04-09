В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18

Текущая неделя завершится в Беларуси без осадков, в ближайшие два дня ожидается небольшое похолодание, но в воскресенье снова станет теплее.





В пятницу 10 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. “Ночью местами кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по Витебской области небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег)”, — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку, днем +7… +13.

В субботу 11 апреля характер погоды не изменится. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3… +2, днем +6… +13.

В воскресенье 12 апреля, по прогнозу синоптиков, температура воздуха снова пойдет вверх. Будет также преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему северу возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5, по западу местами до +2, днем будет от +8 до +15, а по юго-западу до 18 градусов тепла.