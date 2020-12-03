В пятницу ожидаются мокрый снег, дождь, гололед и от -4 °С ночью до +4 °С днем

Будет преобладать облачная погода. Местами небольшие мокрый снег, дождь, гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами 15–18 метров в секунду. Ночью будет от -4 °С до +1 °С, а днем ожидается -1…+4 °С.В субботу, 5 декабря, преимущественно облачно. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем будет без существенных осадков. По востоку Беларуси на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5 °С, по востоку – 1–3 градуса мороза, днем по западу – 6–8 градусов тепла.В воскресенье, 6 декабря, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -7 °С по востоку до +5 °С по западу страны, а днем прогнозируется -4…+3 °С, в юго-западных районах – 4–6 градусов со знаком плюс.