В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция

Готовность объекта составляет более 50 %, ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2021 года, рассказали в Государственном таможенном комитете Беларуси.

До реконструкции пропускная способность пункта пропуска «Верхний Теребежов» составляла 500 транспортных средств в сутки. Сюда входят 430 легковушек, 50 фур и 20 автобусов.

— Проектом предусмотрена реконструкция действующего пункта пропуска с целью увеличения его пропускной способности за счет развития инфраструктуры и технического оснащения, а также совершенствования технологических процессов государственного контроля, — рассказали в Государственном таможенном комитете Беларуси.

И добавили, что на объекте уже построили служебно-производственное здание таможенных и пограничных служб с залом досмотра багажа пассажиров и оформления грузового автотранспорта, а также здание служб санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с боксом углубленного досмотра.

— После реконструкции пропускная способность «Верхнего Теребежова» увеличится почти в два раза и составит 900 транспортных средств в сутки. Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы красного и зеленого коридоров, — подытожили в ведомстве.